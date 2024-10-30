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Сербский профессор: Франция применила чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии

Сербский профессор: Франция применила чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии 17:32
Внешняя политика
30 октября 2024 г. 17:54
Сербский профессор: Франция применила чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии

Член Комитета по правам человека ООН, сербский профессор Тияна Шурлан раскритиковала ситуацию с правами человека во Франции.

Как сообщает Report, выступая в рамках 142-й сессии Комитета по правам человека ООН, профессор задала представителям Франции вопрос о травмах, полученных протестующими в результате чрезмерного применения силы во время беспорядков, начавшихся в Новой Каледонии в мае 2024 года.

"Важно своевременно и точно предоставлять информацию о завершенных дисциплинарных и уголовных делах, судебных решениях, предъявленных обвинениях и наказаниях, примененных к сотрудникам правоохранительных органов, злоупотребившим своими полномочиями. Это необходимо для восстановления доверия к системе", - заявила она.

Она отметила, что существуют препятствия для полноценного использования нового права на апелляцию, что затрудняет достижение положительных результатов.

"По-прежнему вызывают беспокойство переполненность пенитенциарных учреждений как во Франции, так и заморских территориях, а также бесчеловечные условия содержания там. В 2021 году было подчеркнуто, что условия содержания были бесчеловечными, поэтому нам хотелось бы узнать, как государство передает информацию о заключенных", - отметила профессор.

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Версия на английском языке Serbian professor: France used excessive force against protesters in New Caledonia
Версия на азербайджанском языке Serbiyalı professor: Fransa Yeni Kaledoniyada etirazçılara həddindən artıq güc tətbiq edib

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