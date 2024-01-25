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Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией

Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией Ни один посредник не будет следовать интересам азербайджанского и армянского народа, поэтому переговоры должны проводиться в двустороннем формате.
Внешняя политика
25 января 2024 г. 11:55
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией

Факт прямых переговоров и достигнутых договоренностей между Баку и Ереваном без участия третьих сторон можно оценить положительно, поскольку любой посредник будет защищать в регионе только свои собственные интересы.

Как передает Report об этом сказал сербский политолог Стефан Антич.

"Тот факт, что обе стороны разговаривают друг с другом напрямую, а не через посредников, также следует приветствовать, поскольку никакая третья сторона не может более адекватно позаботиться об интересах азербайджанского и армянского народов, чем их собственные лидеры",- считает Антич. По его словам, недавние события, как обмен военнослужащими и поддержка друг друга в ряде международных органов - это действительно благоприятные события и обнадеживающие признаки того, что соглашение будет достигнуто.

Поскольку обе стороны теперь полностью контролируют свои международно признанные границы, можно с уверенностью сказать, что основные препятствия для подписания мирного договора устранены, отметил политолог.

По его словам, Азербайджан уже достиг прогресса в стремлении добиться взаимопонимания с Арменией, однако по мере приближения к мирному соглашению необходимо следить за внешними игроками, которые пытаются распространить свое влияние на регион Южного Кавказа.

"С тех пор как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, руководство страны понимает, насколько важно для победившей в конфликте стороне не унижать своего противника и трезво оценивать варианты, которые могут привести к долгосрочному и устойчивому миру", - сказал он.

Эксперт считает, что поражение Армении стало ударом для страны, что вынуждает правительство проводить жесткую политику в отношениях с Азербайджаном ради удержания рейтингов у электората. Затягивая переговорный процесс, Ереван стремится заполучить более выгодные для себя условия. В то же время, некоторые страны Запада, в том числе и Франция стремятся вмешаться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном ради достижения собственных геополитических интересов и укрепления присутствия на Южном Кавказе.

"Становится очевидным, что подобные действия могут дорого обойтись Армении. Остается только надеяться, что здравомыслие в Ереване возобладает", - подытожил он.

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Версия на английском языке Serbian political scientist: Azerbaijan already achieved great success in dialogue with Armenia

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