Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии

Любому наблюдателю в регионе совершенно ясно, что Азербайджан будет незаменим в торговле, на международном энергетическом рынке и в инфраструктурных связях как по оси «Восток-Запад» так и по оси «Север-Юг».

Любому наблюдателю в регионе совершенно ясно, что Азербайджан будет незаменим в торговле, на международном энергетическом рынке и в инфраструктурных связях как по оси "Восток-Запад" так и по оси "Север-Юг".

Об этом Report сказал политолог из Сербии Стефан Антич.

Эксперт считает, что несмотря на то, что у Баку есть возможности не учитывать Ереван в своих логистических маршрутах, Азербайджан выбирает перспективу сделать Армению частью проектов регионального значения, в том числе и Зангезурского коридора, который может стать частью Срединного коридора.

"Думаю, руководство Азербайджана прекрасно понимает, что в обнищавших, отверженных и униженных странах возникают условия для распространения радикальных идеологий, делая их источниками угроз региональной безопасности в будущем. Вовлечение Армении во множество перспективных проектов в регионе позволит сделать обратное", - подчеркнул он.

С.Антич считает, что Азербайджан подходит к Армении с "политической эмпатией".

"С тех пор как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, азербайджанское руководство понимает, насколько важно для победившей стороны трезво оценивать варианты, которые могут привести к долгосрочному и устойчивому миру", - подытожил он.