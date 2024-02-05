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Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии

Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии Любому наблюдателю в регионе совершенно ясно, что Азербайджан будет незаменим в торговле, на международном энергетическом рынке и в инфраструктурных связях как по оси «Восток-Запад» так и по оси «Север-Юг».
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 16:28
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии

Любому наблюдателю в регионе совершенно ясно, что Азербайджан будет незаменим в торговле, на международном энергетическом рынке и в инфраструктурных связях как по оси "Восток-Запад" так и по оси "Север-Юг".

Об этом Report сказал политолог из Сербии Стефан Антич.

Эксперт считает, что несмотря на то, что у Баку есть возможности не учитывать Ереван в своих логистических маршрутах, Азербайджан выбирает перспективу сделать Армению частью проектов регионального значения, в том числе и Зангезурского коридора, который может стать частью Срединного коридора.

"Думаю, руководство Азербайджана прекрасно понимает, что в обнищавших, отверженных и униженных странах возникают условия для распространения радикальных идеологий, делая их источниками угроз региональной безопасности в будущем. Вовлечение Армении во множество перспективных проектов в регионе позволит сделать обратное", - подчеркнул он.

С.Антич считает, что Азербайджан подходит к Армении с "политической эмпатией".

"С тех пор как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, азербайджанское руководство понимает, насколько важно для победившей стороны трезво оценивать варианты, которые могут привести к долгосрочному и устойчивому миру", - подытожил он.

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Версия на английском языке Serbian political scientist: Azerbaijan approaches Armenia with strategic empathy
Версия на азербайджанском языке Serbiyalı politoloq: “Azərbaycan Ermənistana siyasi empatiya baxımından yanaşır”

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