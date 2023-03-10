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Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога

Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога X Глобальный форум, проходящий в Баку с 9 по 11 марта, демонстрирует успешность стремлений Азербайджана стать центром глобального диалога.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 15:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога

X Глобальный форум, проходящий в Баку с 9 по 11 марта, демонстрирует успешность стремлений Азербайджана стать центром диалога цивилизаций.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор отдела анализа политики исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьян Крневич.

По словам Крневича, в форуме принимают участие действительно выдающиеся международные лидеры и эксперты, они обсуждают наиболее важные геополитические и геоэкономические вопросы, с которыми сталкивается мир.

Эксперт подчеркнул, что он сам тоже принимает участие в форуме.

"Тема форума - "Мир сегодня: вызовы и надежды, очевидно, выбрана удачно. Я слышал, как многие участники говорили о том, что существует несоответствие между выраженным стремлением к миру и позициям, занимаемым многими странами, к примеру, в контексте войны в Украине", - добавил он.

По мнению эксперта, миротворчество, которое является задачей дипломатии, почти всегда является вопросом компромисса: "Редко идет речь о полной победе одной стороны или полном поражении другой".

Д.Крневич подчеркнул значимость возможности обменяться идеями и мнениями по актуальным и весомым вопросам в рамках Глобального форума.

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Версия на английском языке Serbian expert: Baku becoming center for global dialogue
Версия на азербайджанском языке Serbiyalı ekspert: “Bakı qlobal dialoq mərkəzinə çevrilir”

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