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Сербский депутат: Выборы прошли на высоком уровне

Сербский депутат: Выборы прошли на высоком уровне Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, конституционные права были полностью обеспечены.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 16:38
Сербский депутат: Выборы прошли на высоком уровне

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, конституционные права были полностью обеспечены.

Как сообщает Report, об этом сказала на пресс-конференции глава делегации сербского парламента Сандра Божич.

Божич поблагодарила Азербайджан за приглашение и отметила, что делегация побывала в городах Ханкенди и Шуша.

"Выборы были организованы в соответствии с требованиями. Никаких нарушений закона, ставящих под угрозу реализацию свободных выборов, не зафиксировано", - добавила она.

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Версия на английском языке Serbian MP: Elections were held at high level
Версия на азербайджанском языке Serbiyalı deputat: "Seçkilər yüksək səviyyədə keçirilib"

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