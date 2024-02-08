Сербский депутат: Выборы прошли на высоком уровне

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, конституционные права были полностью обеспечены.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, конституционные права были полностью обеспечены.

Как сообщает Report, об этом сказала на пресс-конференции глава делегации сербского парламента Сандра Божич.

Божич поблагодарила Азербайджан за приглашение и отметила, что делегация побывала в городах Ханкенди и Шуша.

"Выборы были организованы в соответствии с требованиями. Никаких нарушений закона, ставящих под угрозу реализацию свободных выборов, не зафиксировано", - добавила она.