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Сербские CМИ широко осветили визит президента Азербайджана в эту страну

Сербские CМИ широко осветили визит президента Азербайджана в эту страну Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию, мероприятия, в которых он участвовал, и проведенные встречи находятся в центре внимания местной прессы.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 11:11
Сербские CМИ широко осветили визит президента Азербайджана в эту страну

Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию, мероприятия, в которых он участвовал, и проведенные встречи находятся в центре внимания местной прессы.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, сербские СМИ широко осветили выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

В материалах, опубликованных на сайтах "Новости", Index, NSPM, Informer, Opstina Sokolac отмечается, что президент Ильхам Алиев назвал церемонию доказательством дружбы и стратегического партнерства и подчеркнул, что газовый интерконнектор будет способствовать энергетической безопасности Сербии и Болгарии, а также Европы. Было отмечено, что проект изменит энергетическую карту Старого света.

В статьях упоминается, что Сербия начнет поставлять природный газ из Азербайджана благодаря введенному в эксплуатацию интерконнектору. Подчеркивается, что ввод в эксплуатацию газового интерконнектора будет способствовать развитию сербской промышленности.

Было отмечено, что Сербия является девятой страной, в которую Азербайджан экспортирует газ, и наша страна к 2027 году удвоит объем экспорта газа в Европу. Отметим, что Сербия таким образом диверсифицирует и укрепляет свои источники энергии. Трубопровод обеспечит энергетическую безопасность Сербии и обеспечит дополнительные поставки в страны Восточной и Центральной Европы. Ввод в эксплуатацию этого интерконнектора имеет стратегическое значение как для Сербии, так и для Европейского Союза.

Новостные порталы Beta, Politika, SRNA, Alo и Gradske info написали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи один на один провели обсуждения по всем важным темам, представляющим взаимный интерес в двустороннем формате, а также в области экономических связей. Лидеры двух стран также обсудили региональные и геополитические вопросы. Президент Сербии заявил, что гордится тем, что его стране удалось установить прекрасные отношения с Азербайджаном, которые поднялись до уровня стратегического партнерства.

Было отмечено, что отношения между двумя странами развиваются стремительными темпами и динамично, Азербайджан и Сербия являются стратегическими партнерами. Отмечается, что две страны осуществляют совместную деятельность в энергетической сфере в рамках стратегического партнерства, а также во многих других сферах, где сотрудничество совершенствуется, таких как военная промышленность, высокие технологии и совместное производство для третьих рынков.

Srbija Danas, RTV BN, Tanjug сообщили, что президенты Азербайджана и Сербии в ходе визита осмотрели военную технику и оборудования.

Сообщается, что на военном аэродроме прошла презентация вооружения и возможностей специальных подразделений Вооруженных сил Сербии. Также были представлены беспилотные летательные аппараты, системы противовоздушной обороны, воздушные и наземные боевые платформы, свои возможности представили Парашютно-десантная бригада и другие подразделения специального назначения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiya mediası Prezident İlham Əliyevin səfərini geniş işıqlandırıb

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