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Сербия привлечет компании к реконструкции освобожденных территорий Азербайджана

Сербия привлечет компании к реконструкции освобожденных территорий Азербайджана Сербия привлечет строительные компании к проектам восстановления и реконструкции освобожденных территорий в 2022 году. Об этом сказал Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич.
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 13:42
Сербия привлечет компании к реконструкции освобожденных территорий Азербайджана

В этом году Сербия привлечет строительные компании к проектам восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. Об этом Report заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич.

“В дополнение к экономическому и торговому сотрудничеству сербская сторона будет стремиться улучшить сотрудничество в области энергетики, туризма, культуры, образования и спорта. Более конкретно это подразумевает продолжение и укрепление сотрудничества по существующим проектам в области экономики и торговли, что может быть достигнуто, в частности, за счет привлечения сербских строительных компаний к проектам восстановления и реконструкции освобожденных территорий”, - пояснил посол.

“Проведя почти год в Баку в качестве высшего дипломатического представителя моей страны, я заметил, что существует большая необходимость в повышении осведомленности граждан обеих стран о культурном и туристическом потенциале другой стороны. Я надеюсь, что мероприятия, которые мы планируем на этот год, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с посольством Азербайджанской Республики в Белграде, помогут нам достичь этой цели. Я считаю, что повышение осведомленности, особенно молодежи, внесет значительный вклад в увеличение туристического обмена и укрепление дружественных связей не только между нашими двумя странами, но и между нашими народами”, - отметил посол, добавив, что открытие прямого рейса между двумя столицами, над которым в настоящее время ведется работа придаст дополнительный импульс увеличению туристического обмена.

Говоря о культурном сотрудничестве, посол добавил, что посольство Сербии в сотрудничестве с Центром сербского языка и культуры Азербайджанского университета языков планирует провести выставку, посвященную жизни и творчеству сербского писателя Милорада Павича, который также известен в Азербайджане благодаря своему роману "Хазарский словарь". Посольство также активно работает над налаживанием сотрудничества между Национальным театром в Белграде и Азербайджанским Государственным Академическим театром оперы и балета, что, может привести к более частым взаимным визитам артистов и совместным проектам.

“Давайте не будем забывать, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой, что только придает дополнительный импульс деятельности, направленной на продвижение наших дружественных отношений и общих ценностей”, - отметил посол.

Посол напомнил, что обе страны боролись с пандемией в течение прошлого года, и двустороннее сотрудничество было очень интенсивным. В качестве примеров он привел Заседание высокого уровня в честь 60-летия первого саммита Движения неприсоединения в Белграде; визит министра иностранных дел Сербии в Баку, когда также состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также бизнес-форум Сербия-Азербайджан.

Также было налажено сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и сербской компанией "Балканские полимеры", и первые партии полимеров из Азербайджана уже доставлены в Сербию.

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Версия на английском языке Serbia to engage its companies in restoration of Azerbaijan's liberated lands

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