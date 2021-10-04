О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Сербия организуют мероприятие в честь юбилея Движения Неприсоединения

Азербайджан и Сербия организуют мероприятие в честь юбилея Движения Неприсоединения 11-12 октября в Белграде Азербайджан и Сербия организуют юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 16:51
Азербайджан и Сербия организуют мероприятие в честь юбилея Движения Неприсоединения

11-12 октября 2021 года в Белграде Азербайджан и Сербия организуют юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на открытии учредительного собрания Молодежной сети Движения неприсоединения.

"На мероприятие были приглашены лидеры государств-членов организации, в том числе министры иностранных дел всех государств-членов ДН. Уровень утвержденных участников достаточно высок и является показателем приверженности государств-членов организации историческим ценностям и принципам движения", - заявил глава МИД.

Мероприятие даст государствам-членам ДН возможность оценить совместные действия, предпринятые в течение последних 60 лет, и подумать о том, как реагировать на междисциплинарные и текущие вызовы с общим видением.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Serbia organize event in honor of Non-Aligned Movement anniversary
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsinin təsis iclasında çıxış edib

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi