Азербайджан и Сербия организуют мероприятие в честь юбилея Движения Неприсоединения

11-12 октября в Белграде Азербайджан и Сербия организуют юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения

11-12 октября 2021 года в Белграде Азербайджан и Сербия организуют юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на открытии учредительного собрания Молодежной сети Движения неприсоединения.

"На мероприятие были приглашены лидеры государств-членов организации, в том числе министры иностранных дел всех государств-членов ДН. Уровень утвержденных участников достаточно высок и является показателем приверженности государств-членов организации историческим ценностям и принципам движения", - заявил глава МИД.

Мероприятие даст государствам-членам ДН возможность оценить совместные действия, предпринятые в течение последних 60 лет, и подумать о том, как реагировать на междисциплинарные и текущие вызовы с общим видением.