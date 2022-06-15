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Серагельдин: Участники Бакинского форума обсудят актуальные глобальные вопросы

Серагельдин: Участники Бакинского форума обсудят актуальные глобальные вопросы На IX Глобальном бакинском форуме примут участие 285 человек.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 17:36
Серагельдин: Участники Бакинского форума обсудят актуальные глобальные вопросы

На IX Глобальном бакинском форуме 285 человек примут участие в очном формате помимо онлайн-участников форума.

Как передает Report, об этом сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин заявил на пресс-конференции, посвященной началу мероприятия.

Он отметил, что эти 285 человек примут участие на форуме в очном, а не в гибридном формате и будут обсуждать различные актуальные вопросы.

Серагельдин также выразил надежду, что в следующем году форум можно будет провести в традиционное для него время - марте.

Так, в 2020 году из-за пандемии данный форум пришлось отменить, а в 2021 - он состоялся в ноябре.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Serageldin: “Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları aktual qlobal məsələləri müzakirə edəcəklər”

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