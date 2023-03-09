Серагельдин: Бакинский форум - универсальная площадка для обмена опытом

Глобальный Бакинский форум является универсальной площадкой для обмена опытом по наиболее актуальным мировым вопросам.
Как передает Report, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин на X Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, мир в настоящее время переживает тяжелые времена, поэтому так важно собираться в рамках подобных форматов для обсуждений.
"Сейчас перед нами стоят еще более серьезные задачи, мы только что вышли из пандемии, которая унесла миллионы жизней", - заявил он, добавив, что не менее важными является решение таких вызовов, как изменение климата, дефицита водных ресурсов и продовольственной безопасности.
Серагельдин призвал извлечь уроки из того, что произошло в истории.