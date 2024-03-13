Серагельдин: Бакинский форум позволит обсудить наиболее актуальные глобальные вопросы

На 11ом форуме будут обсуждаться не только вопросы войны и мира, но и рассматриваем проблемы от здравоохранения и пандемии до изменения климата и правосудия.

XI Глобальный Бакинский форум, который пройдет с 14 по 16 марта, позволит обсудит его участникам наиболее актуальные вопросы, в том числе глобальные вызовы в здравоохранении после пандемии и изменение климата.

Как сообщает Report, об этом сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин заявил на пресс-конференции, посвященной XI Глобальному Бакинскому форуму.

"Мы также думаем о перспективах использования новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, которые могут помочь нам решить многие проблемы, с которыми мы пытаемся справиться сегодня", - сказал он.

Серагельдин напомнил, что еще одно масштабное мероприятие - 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в этом году. "В ноябре мы снова встретимся. В этом мероприятии примут участие большое число высокопоставленных лиц. И мы с нетерпением ждем дискуссий в рамках COP29".