Сенгендо: Центр труда ОИС в Баку поможет эффективней решать вопросы занятости и соцобеспечения

Новый Центр труда ОИС в Баку сможет помочь решать вопросы труда, занятости и социального обеспечения стран членов организации.

Открывшийся в Баку Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) поможет эффективней решать вопросы занятости и социального обеспечения стран этой организации.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря ОИС Ахмед Сенгендо заявил на пресс-конференции по итогам состоявшейся сегодня в столице Азербайджана встречи министров труда стран ОИС.

"Пандемия COVID-19 нарушила жизнь компаний, стран и создала множество трудностей в сфере занятости. С тех пор мы добились некоторого восстановления, но проблем по-прежнему много", - сказал Ахмед Сенгендо.

Он отметил, что в рамках ОИС ранее не было структуры, предназначенной решать проблемы в сфере занятости.

Заместитель генерального секретаря ОИС поблагодарил Азербайджан за идею создания данного Центра.

Напомним, 22 ноября в Баку в рамках V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялось открытие Центра труда ОИС.