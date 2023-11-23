О нас

Сенгендо: Центр труда ОИС в Баку поможет эффективней решать вопросы занятости и соцобеспечения

Сенгендо: Центр труда ОИС в Баку поможет эффективней решать вопросы занятости и соцобеспечения Новый Центр труда ОИС в Баку сможет помочь решать вопросы труда, занятости и социального обеспечения стран членов организации.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 17:32
Сенгендо: Центр труда ОИС в Баку поможет эффективней решать вопросы занятости и соцобеспечения

Открывшийся в Баку Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) поможет эффективней решать вопросы занятости и социального обеспечения стран этой организации.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря ОИС Ахмед Сенгендо заявил на пресс-конференции по итогам состоявшейся сегодня в столице Азербайджана встречи министров труда стран ОИС.

"Пандемия COVID-19 нарушила жизнь компаний, стран и создала множество трудностей в сфере занятости. С тех пор мы добились некоторого восстановления, но проблем по-прежнему много", - сказал Ахмед Сенгендо.

Он отметил, что в рамках ОИС ранее не было структуры, предназначенной решать проблемы в сфере занятости.

Заместитель генерального секретаря ОИС поблагодарил Азербайджан за идею создания данного Центра.

Напомним, 22 ноября в Баку в рамках V Конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялось открытие Центра труда ОИС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря ЭСКАТО
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря ЭСКАТО
23 ноября 2023 г. 17:11
Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА
Представитель ООН поздравила президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в СПЕКА
23 ноября 2023 г. 17:07
Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем UNECE
ФотоДжейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем UNECE
23 ноября 2023 г. 16:36
В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима
В Баку состоялось 7-е заседание Совместного комитета ЕС-Азербайджан по упрощению визового режима
23 ноября 2023 г. 16:18
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию в регионе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию в регионе
23 ноября 2023 г. 16:15
Экс-министр: Сейчас зарплата технических работников дипмиссий выше, чем зарплата послов в 2003 году
Экс-министр: Сейчас зарплата технических работников дипмиссий выше, чем зарплата послов в 2003 году
23 ноября 2023 г. 16:13
Вилаят Гулиев: Наши дипломаты сыграли большую роль в Победе Азербайджана
Вилаят Гулиев: Наши дипломаты сыграли большую роль в Победе Азербайджана
23 ноября 2023 г. 14:56
Премьер-министр Венгрии отбыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Венгрии отбыл с визитом в Азербайджан
23 ноября 2023 г. 14:51
Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении
Посол: Азербайджан не планирует начинать новую войну против Армении
23 ноября 2023 г. 14:50
Президент: Проведение Саммита СПЕКА в Баку - наглядный пример сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии
Президент: Проведение Саммита СПЕКА в Баку - наглядный пример сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии
23 ноября 2023 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi