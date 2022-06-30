О нас

Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией

Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией Пакистан всегда поддерживал и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в урегулировании отношений с Арменией.
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 14:59
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией

Пакистан всегда поддерживал и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в урегулировании отношений с Арменией.

Как передает Report, об этом журналистам в кулуарах Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения заявил член сената Пакистана Мухаммад Талха Махмуд.

Он отметил, что Азербайджан также всегда оказывает поддержку Пакистану по ключевым вопросам.

"Мы считаем Азербайджан братской страной", - сказал он, отметив, что между странами существует схожесть в культурных и других вопросах. Он также выразил уверенность в том, что в скором времени увеличится поток туристов из Пакистана в Азербайджан.

Говоря о Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения, он отметил важность этого мероприятия для международной политики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
В Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
ФотоВ Баку пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум и выставка по медицине
23 июня 2022 г. 17:25
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 
24 июня 2022 г. 13:39
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
Блинкен: Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине
25 июня 2022 г. 00:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi