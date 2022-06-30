Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией

Пакистан всегда поддерживал и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в урегулировании отношений с Арменией.

Пакистан всегда поддерживал и продолжит оказывать поддержку Азербайджану в урегулировании отношений с Арменией.

Как передает Report, об этом журналистам в кулуарах Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения заявил член сената Пакистана Мухаммад Талха Махмуд.

Он отметил, что Азербайджан также всегда оказывает поддержку Пакистану по ключевым вопросам.

"Мы считаем Азербайджан братской страной", - сказал он, отметив, что между странами существует схожесть в культурных и других вопросах. Он также выразил уверенность в том, что в скором времени увеличится поток туристов из Пакистана в Азербайджан.

Говоря о Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения, он отметил важность этого мероприятия для международной политики.