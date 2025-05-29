Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан

Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан

Сенатор США от штата Монтана Стив Дэйнс находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице посольства США в социальных сетях.

Ожидается, что в рамках визита сенатор Дэйнс проведет переговоры с руководством Азербайджана.

"Во время пребывания в Баку сенатор Дэйнс встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. В ходе встреч планируется обсудить вопросы укрепления экономического сотрудничества между США и Азербайджаном, а также содействие миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении дипмиссии.