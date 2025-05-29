О нас

Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан

Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 11:55
Сенатор американского штата Монтана прибыл с визитом в Азербайджан

Сенатор США от штата Монтана Стив Дэйнс находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию на странице посольства США в социальных сетях.

Ожидается, что в рамках визита сенатор Дэйнс проведет переговоры с руководством Азербайджана.

"Во время пребывания в Баку сенатор Дэйнс встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. В ходе встреч планируется обсудить вопросы укрепления экономического сотрудничества между США и Азербайджаном, а также содействие миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении дипмиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Senator Steve Daines of Montana arrives in Azerbaijan

Самое важное

В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi