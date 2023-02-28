Сенат штата Нью-Джерси принял резолюцию по Ходжалинскому геноциду

Сенат американского штата Нью-Джерси принял резолюцию, посвященную 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Сенат американского штата Нью-Джерси принял резолюцию, посвященную 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report , резолюция за подписью сенатора Джо Крайана (Joe Cryan) содержит подробную информацию о Ходжалинском геноциде.

"Сенат штата Нью-Джерси глубоко скорбит по поводу 31-й годовщины Ходжалинской резни, произошедшей в феврале 1992 года в Карабахском регионе Азербайджана.

Это была самая крупная из многих массовых убийств, совершенных Арменией, дома, места быта мирных жителей города Ходжалы были разрушены, они подверглись невообразимой жестокости.

После сильного артиллерийского обстрела город был осажден со всех сторон, в результате чего погибло более 600 человек, в том числе сотни женщин и 83 ребенка. Большинство выживших детей потеряли родителей. Горькая реальность заключается в том, что о 150 пропавших без вести нет информации, а виновные не понесли наказания.

Произошедшее в Ходжалы было резко осуждено международным сообществом, в ходе конфликта было зафиксировано применение силы против мирных жителей и серьезные нарушения международного гуманитарного права", - отмечается в документе.

В резолюции говорится, что народ Азербайджана привержен и поддерживает усилия, способствующие миру, безопасности и региональной интеграции на Южном Кавказе. Также отмечается, что Сенат штата Нью-Джерси будет рядом с азербайджанским народом в его поисках справедливости.