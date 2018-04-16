Сенат штата Аризона принял декларацию в поддержку территориальной целостности Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сенат американского штата Аризона 12 апреля 2018 года принял декларацию в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Документ был принят единогласно после прочтения заместителем председателя Сената сенатором Джоном Кавана (John Kavanagh) на пленарном заседании сената. Декларация в тот же день была представлена председателем и заместителем председателя Сената генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

В декларации за подписью председателя Сената Стива Ярброу (Steve Yarbrough) подчеркивается, что 100 лет назад азербайджанский народ впервые в мусульманском мире создал светскую и демократическую республику, в короткий период эта республика осуществила большое количество передовых реформ, впервые не только в мусульманском мире, но и раньше ведущих государств того периода дала женщинам право голосования.

В документе сообщается, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших его и наладивших дипотношения, США и ООН однозначно признают и поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В декларации также подчеркивается, что наша страна после восстановления независимости усилила свой суверенитет и независимость, превратилась в одно из динамично развивающихся и модернизирующихся государств, сегодня является страной с самой большой экономикой в регионе и самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В декларации сообщается, что после терактов 11 сентября Азербайджан оказал США всестороннюю поддержку, отправил в Афганистан миротворцев, две страны успешно сотрудничают в борьбе с распространением оружия массового поражения, терроризмом, контрабандой наркотических средств и торговлей людьми. Помимо этого был высоко оценен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность США, Европы и Израиля. В документе подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления отношений США с такими союзными странами как Азербайджан.

В документе также отмечается, что посредством Генконсульства в Лос-Анджелесе в последние годы Азербайджан наладил прочные связи с Аризоной.

В конце декларации выражена решительная поддержка Сенатом штата Аризона независимости, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана, отмечена значимость усиления стратегического партнерства между США и Азербайджаном.