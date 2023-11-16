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Сенат предпринял недружественный шаг к Баку, приняв закон о прекращении помощи стране

Сенат предпринял недружественный шаг к Баку, приняв закон о прекращении помощи стране Верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект S.3000, предполагающий отказ от полномочий в отношении помощи Азербайджану.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 19:24
Сенат предпринял недружественный шаг к Баку, приняв закон о прекращении помощи стране

Верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект S.3000, предполагающий отказ от полномочий в отношении помощи Азербайджану, таким образом выступив явно с недружественным шагом в отношении страны.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Сената США.

Закон предполагает нежелание приостановить действие 907-й поправки в отношении Баку. С инициативой выступил сенатор Петерс.

Согласно 907-й поправке к "Акту о поддержке свободы", правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.

Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе.

До вступления решения в силу он должен быть утвержден в палате представителей и подписан президентом.

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Версия на английском языке US Senate passes bill suspending assistance to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Azərbaycana yardımı dayandıran qanun qəbul edib

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