Сенат предпринял недружественный шаг к Баку, приняв закон о прекращении помощи стране

Верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект S.3000, предполагающий отказ от полномочий в отношении помощи Азербайджану.

Верхняя палата американского конгресса утвердила законопроект S.3000, предполагающий отказ от полномочий в отношении помощи Азербайджану, таким образом выступив явно с недружественным шагом в отношении страны.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Сената США.

Закон предполагает нежелание приостановить действие 907-й поправки в отношении Баку. С инициативой выступил сенатор Петерс.

Согласно 907-й поправке к "Акту о поддержке свободы", правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.

Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе.

До вступления решения в силу он должен быть утвержден в палате представителей и подписан президентом.