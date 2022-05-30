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Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид Сенат выразил свои искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан.
Внешняя политика
30 мая 2022 г. 21:09
Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид

Сенат Пакистана выразил искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан.

Как передает Report, об этом сообщает Islamabad Post.

Сенат подтверждает последовательную и непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики и с большой радостью отмечает ее историческую победу в 2020 году, которая завершилась освобождением ее территорий от почти трехдесятилетней оккупации Республикой Армения.

Помимо утверждения своей давней и неизменной позиции, Сенат подтверждает резолюцию от 1 февраля 2012 года, принятую Комитетом по международным отношениям Сената, осуждающую Ходжалинский геноцид.

Сенат вновь заявляет о своей всесторонней поддержке значительных совместных шагов, предпринятых Азербайджаном и Пакистаном в улучшении экономических связей, торговли, инвестиций, контактов между людьми, а также всех аспектов двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленных на укрепление процветания и безопасности друг друга, вытекающих из исторически дружественных связей.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Senatı Xocalı soyqırımını pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul edib

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