Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сенат Олий Мажлиса одобрил ратификацию договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата) Узбекистана одобрила договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекский Сенат.

На шестом пленарном заседании Сената был рассмотрен закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о союзнических отношениях", подписанный в Ташкенте 23 августа 2024 года.

В Сенате отметили, что документ предусматривает договорно-правовое закрепление нового этапа межгосударственных отношений, направленных на дальнейшее укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития двух государств.

В договоре также определены обязанности, такие как неучастие сторон в каких-либо блоках или союзах, направленных друг против друга, и воздержание от участия в каких-либо действиях, которые, по мнению одной из сторон, наносят ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.

Ратификация договора будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного доверия, дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме этого, документ создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, реализации новых проектов.