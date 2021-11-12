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Сенат Колумбии принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

Сенат Колумбии принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана Постоянная комиссия по иностранным делам сената Колумбии и колумбийско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы в верхней палате приняли заявление по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана и первой годовщины нашей победы в Отечест
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 07:43
Сенат Колумбии принял заявление по случаю Дня Победы Азербайджана

Постоянная комиссия по иностранным делам сената Колумбии и колумбийско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы в верхней палате приняли заявление по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана и первой годовщины нашей победы в Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в документе поздравляют братский азербайджанский народ со знаменательными днями и выражают уверенность в том, что обе страны и в дальнейшем будут сотрудничать между собой.

Затем приветствуются освобождение азербайджанских территорий от оккупации и восстановление территориальной целостности в ходе Отечественной войны прошлого года, выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и установления мира на Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiya Senatı Azərbaycanın Zəfər Günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib

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