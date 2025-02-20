О нас

Сенат Италии принял резолюцию о содействии мирному процессу между Баку и Ереваном

Сенат Италии принял резолюцию о содействии мирному процессу между Баку и Ереваном Сенат Италии принял резолюцию об инициативах по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
20 февраля 2025 г. 10:51
Сенат Италии принял резолюцию о содействии мирному процессу между Баку и Ереваном

Сенат Италии принял резолюцию, поддерживающую инициативу по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию законодательного органа республики.

"Ассамблея единогласно одобрила резолюцию 1-00097, подписанную представителями почти всех парламентских групп, касающуюся инициатив по поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в стенограмме заседания.

Отмечается, что по предложению одного из сенаторов в текст были внесены изменения для сохранения баланса между сторонами. Были добавлены ссылки на подтверждение признания Карабаха частью Азербайджана, проблему разминирования.

При этом подчеркнута важность сбалансированного экономического сотрудничества с обеими странами для содействия миру в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italian Senate adopts resolution on initiative to promote peace process between Baku, Yerevan
Версия на азербайджанском языке İtaliya Senatı Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesinin təşviqi ilə bağlı qətnamə qəbul edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
19 февраля 2025 г. 21:37
Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей Индонезии
ФотоПрезидент Азербайджана принял председателя Палаты представителей Индонезии
19 февраля 2025 г. 21:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана
19 февраля 2025 г. 21:22
Ильхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
ФотоИльхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
19 февраля 2025 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
19 февраля 2025 г. 11:15
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
ФотоИльхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
18 февраля 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi