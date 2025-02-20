Сенат Италии принял резолюцию о содействии мирному процессу между Баку и Ереваном

Сенат Италии принял резолюцию об инициативах по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Сенат Италии принял резолюцию, поддерживающую инициативу по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию законодательного органа республики.

"Ассамблея единогласно одобрила резолюцию 1-00097, подписанную представителями почти всех парламентских групп, касающуюся инициатив по поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в стенограмме заседания.

Отмечается, что по предложению одного из сенаторов в текст были внесены изменения для сохранения баланса между сторонами. Были добавлены ссылки на подтверждение признания Карабаха частью Азербайджана, проблему разминирования.

При этом подчеркнута важность сбалансированного экономического сотрудничества с обеими странами для содействия миру в регионе.