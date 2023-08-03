Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" направило обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" направило обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы - как общественная организация, объединяющая членов семей 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, от имени семей пропавших без вести, обращаемся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кереши, президенту Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Согласно требованиям международного гуманитарного права и Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, являющихся его основным источником, безоговорочно признается право семей лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, на получение информации о них, и это наше право.

Однако мы более 30 лет лишены этого права, Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах, обрекая нас на бесконечные страдания. Матери и отцы покидают этот мир с тоской по своим пропавшим детям, прижимая их фотографии к груди. Дети представляют себе своих пропавших без вести родителей только по рассказам близких. Это означает трагедию и ужас, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи семей.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана в 90-х годах ХХ века было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, его города и села подверглись вандализму, разграблению, люди были убиты, подвергнуты геноциду и этническим чисткам, около миллиона граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцами, 20 тысяч человек погибли, 50 тысяч человек лишились здоровья.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3890 человек числятся пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны. Из них 3171 военнослужащий и 719 гражданских лиц. Среди гражданских лиц 71 несовершеннолетний, 267 женщин и 326 пожилых людей.

Из общего числа пропавших без вести 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей взяты в заложники или остались на оккупированных территориях, что подтверждается показаниями свидетелей. В ряде случаев люди пропали без вести вместе с членами семей и близкими, уничтожались целые семьи и роды. Проведенные исследования подтверждают, что во время Первой Карабахской войны пропали без вести от 2 до 7 членов 61 семьи, судьба ни одного из них неизвестна. Эта ситуация является неуважением не только к семьям пропавших без вести азербайджанцев, но и ко всему человечеству.

В сентябре 2020 года Азербайджанская армия, осуществившая контрнаступательную операцию, связанную с провокацией армянских вооруженных сил, освободила родные земли от оккупации и сама выполнила резолюции, принятые ООН в 1993 году. Однако чрезмерное минное загрязнение Арменией территорий в период оккупации не позволяет изгнанным оттуда людям, в том числе семьям пропавшим без вести лиц, вернуться на родину. Кроме того, Армения не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей или сведений о массовых захоронениях пропавших без вести лиц. Из-за непредоставления карт заминированных территорий за последние 3 года более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минных взрывов.

Шаги, предпринимаемые в последние годы соответствующими государственными учреждениями Азербайджанской Республики для выяснения дальнейшей судьбы пропавших без вести лиц, включая взятие биологических образцов у семей, профилирование ДНК, проведение раскопок на территориях, освобожденных от оккупации, дают нам большую надежду. Однако обнаружение 9 массовых захоронений за короткий промежуток времени разрывает наши сердца.

Одно массовое захоронение обнаружено в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, 3 – в селе Эдилли Ходжавендского района, 1 – в селе Фаррух Ходжалинского района, 2 – в селе Дашалты Шушинского района, 1 – в городе Шуша, 1 – в селе Сарыджалы Агдамского района. Определены возможные места еще нескольких массовых захоронений, и в этом направлении начаты исследования.

Массовое убийство людей и бесчеловечное захоронение, скрывая следы, - это неуважение ко всем человеческим ценностям и зверство.

Просим Вас призвать Армению раскрыть информацию о судьбе пропавших без вести и предоставить азербайджанской стороне информацию о местах массовых захоронений.

Проблема пропавших без вести носит глобальный характер, она актуальна не только для Азербайджана. Для эффективного решения этого вопроса важно, чтобы система ООН также активизировала свои усилия. Поэтому мы призываем Вас внести вклад в дело создания института специального докладчика ООН по пропавшим без вести лицам".