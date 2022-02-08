Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Баку

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Азербайджане

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар встретился с членами семей шехидов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Байрактар написал в своем аккаунте в Twitter.

"В Баку мы встретились с выпускниками турецких вузов, обучавшихся в рамках стипендиальных программ, и с членами семей шехидов. Я хотел бы поблагодарить руководство Управления по делам соотечественников за границей и родственных общин и всех, кто внес свой вклад в это значимое событие. Чту память наших шехидов, выражаю благодарность их семьям", - отметил Сельджук Байрактар.