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Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Баку

Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Баку Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Азербайджане
Внешняя политика
8 февраля 2022 г. 16:02
Сельджук Байрактар встретился с семьями шехидов в Баку

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар встретился с членами семей шехидов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Байрактар написал в своем аккаунте в Twitter.

"В Баку мы встретились с выпускниками турецких вузов, обучавшихся в рамках стипендиальных программ, и с членами семей шехидов. Я хотел бы поблагодарить руководство Управления по делам соотечественников за границей и родственных общин и всех, кто внес свой вклад в это значимое событие. Чту память наших шехидов, выражаю благодарность их семьям", - отметил Сельджук Байрактар.

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Версия на английском языке ФотоSelcuk Bayraktar meets with martyrs' families in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоSəlcuq Bayraktar Bakıda şəhid ailələri ilə görüşüb

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