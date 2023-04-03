Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma

Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, Байрактар поделился публикацией в Twitter:
"Выражаю благодарность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство, проявленное в братском для нас Азербайджане. Мы продолжим работать над Kızıl Elma - совместным для одного народа и двух государств будущим" - говорится в публикации.
Напомним, что Байрактар находится с визитом в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев принял его 3 апреля.