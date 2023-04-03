Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, Байрактар поделился публикацией в Twitter:

"Выражаю благодарность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство, проявленное в братском для нас Азербайджане. Мы продолжим работать над Kızıl Elma - совместным для одного народа и двух государств будущим" - говорится в публикации.

Напомним, что Байрактар находится с визитом в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев принял его 3 апреля.