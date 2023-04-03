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Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma

Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 16:06
Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma

Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, Байрактар поделился публикацией в Twitter:

"Выражаю благодарность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство, проявленное в братском для нас Азербайджане. Мы продолжим работать над Kızıl Elma - совместным для одного народа и двух государств будущим" - говорится в публикации.

Напомним, что Байрактар находится с визитом в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев принял его 3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Səlcuq Bayraktar Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib: "Qızıl Alma” üçün işləməyə davam edəcəyik”

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