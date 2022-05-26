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Сельджук Байрактар: Братство Азербайджана и Турции проверено временем

Сельджук Байрактар: Братство Азербайджана и Турции проверено временем Братство Азербайджана и Турции проверено временем.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 12:23
Сельджук Байрактар: Братство Азербайджана и Турции проверено временем
Сельджук Байрактар

Братство Азербайджана и Турции проверено временем.

Как сообщает Report, об этом технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар заявил на открытии TEKNOFEST Azerbaijan.

Байрактар напомнил известную пословицу: "Друг познается в беде. Мы всегда были вместе, даже в самый худший день. Мы продолжим быть вместе в мире до последнего дня".

По его словам, мы являемся свидетелями того, насколько важны высокие технологии для защиты независимости стран.

С. Байрактар отметил, что молодежь Азербайджана и Турции покажут всему миру, на что способны благодаря этому фестивалю.

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar: Karabakh is peak of our brotherhood
Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: “Ürəyimizdə bir zaman yara olan Qarabağ qardaşlığımızın zirvəsidir"

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