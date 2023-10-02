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Сельджук Байрактар объявил о цели создания центра Bilim Baku

Сельджук Байрактар объявил о цели создания центра Bilim Baku "Нашей целью при создании центра Bilim Baku является воспитание молодежи, которая в будущем будет осуществлять свою деятельность так, чтобы приносить пользу своей родине, стране и человечеству"
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 17:12
Сельджук Байрактар объявил о цели создания центра Bilim Baku

"Нашей целью при создании центра Bilim Baku является воспитание молодежи, которая в будущем будет осуществлять свою деятельность так, чтобы приносить пользу своей родине, стране и человечеству".

Как сообщает Report, об этом заявил технический директор компании Baykar, председатель правления "Технофест" Сельджук Байрактар на мероприятии, проводимом в рамках его визита в центр Bilim Baku.

По его словам, высокие технологии сегодня влияют на все сферы жизни: "В недавнем прошлом мы пережили пандемию, и тогда убедились, что даже в самых развитых странах не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда же продажа этих аппаратов была запрещена. Нельзя допустить, чтобы подобные жизненные ситуации еще более отдаляли людей друг от друга. С этой точки зрения цель наших образовательных центров - добиться подготовки молодежи, которая будет работать на благо нашей страны и человечества".

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar announces purpose of establishing Bilim Baku
Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar “Bilim Bakı”nın yaradılmasının məqsədini açıqlayıb

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