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    Секута: Для США важно, чтобы выборы прошли прозрачно

    Посол Роберт Секута: Политика США - помочь Азербайджану быть сильной, развитой независимой демократической страной

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) приедут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам, комментируя предстоящие 11 апреля президентские выборы в в республике.

    "Для США важно, чтоб избиратели могли участвовать в выборах, свободно голосовать, чтоб выборы прошли прозрачно", - заявил Р.Секута.

    Он добавил, что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) приедут наблюдать за президентскими выборами.

    Говоря о нагорно-карабахском конфликте дипломат подчеркнул, что США принимает активную роль в процессе урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, "стараются сделать шаги вперед" в направлении урегулирования.

    "Мы на всех уровнях стараемся сделать так, чтоб стороны достигли мирного урегулирования конфликта", - добавил посол.

    Р.Секута отметил, что политика США - "помочь Азербайджану быть сильной, развитой независимой демократической страной".

    "И мы работаем в трех направлениях здесь - экономика, безопасность и верховенство закона демократия и права человека", - сказал посол.

    Он указал, что США также работают над укреплением сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности, в частности, в вопросе Афганистана.

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