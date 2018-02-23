Секута: Для США важно, чтобы выборы прошли прозрачно

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) приедут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам, комментируя предстоящие 11 апреля президентские выборы в в республике.

"Для США важно, чтоб избиратели могли участвовать в выборах, свободно голосовать, чтоб выборы прошли прозрачно", - заявил Р.Секута.

Он добавил, что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) приедут наблюдать за президентскими выборами.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте дипломат подчеркнул, что США принимает активную роль в процессе урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, "стараются сделать шаги вперед" в направлении урегулирования.

"Мы на всех уровнях стараемся сделать так, чтоб стороны достигли мирного урегулирования конфликта", - добавил посол.

Р.Секута отметил, что политика США - "помочь Азербайджану быть сильной, развитой независимой демократической страной".

"И мы работаем в трех направлениях здесь - экономика, безопасность и верховенство закона демократия и права человека", - сказал посол.

Он указал, что США также работают над укреплением сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности, в частности, в вопросе Афганистана.