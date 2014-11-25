Секретариат ЮНЕСКО поблагодарил Азербайджан

Секретариат ЮНЕСКО, президент комитета, а также представители Бангладеша и Гватемалы выразили свою благодарность Азербайджану за проявленную инициативу.
Материальная помощь будет оказана Фондом доверия, созданным по инициативе и с участием первой леди Азербайджана, президентом фонда Гейдара Алиева, депутатом Милли Меджлиса, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой и на основе рамочного соглашения, подписанного между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году.
На мероприятии выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов. Он отметил, что помощь Азербайджана в деятельности ЮНЕСКО является проявлением поддержки в развитии культуры на международном уровне.
News DepartmentАвтор новости
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