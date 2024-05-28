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Секретариат СВМДА поздравил Азербайджан

Секретариат СВМДА поздравил Азербайджан Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил Азербайджан с Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 11:07
Секретариат СВМДА поздравил Азербайджан

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице организации в социальной сети "Х".

"Секретариат СВМДА выражает свои искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана. Высоко оцениваем твердую решимость Азербайджана внести значимый вклад в процесс СВМДА и повысить авторитет организации в Азии и за ее пределами в качестве нового председателя. Передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в публикации.

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