Секретариат СВМДА поздравил Азербайджан

Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) поздравил Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице организации в социальной сети "Х".

"Секретариат СВМДА выражает свои искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана. Высоко оцениваем твердую решимость Азербайджана внести значимый вклад в процесс СВМДА и повысить авторитет организации в Азии и за ее пределами в качестве нового председателя. Передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в публикации.