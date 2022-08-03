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Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее

Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее Заявка Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 ("Исламская восьмерка") все еще находится на рассмотрении. Об этом Report сказали в секретариате D-8.
Внешняя политика
3 августа 2022 г. 10:30
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее

Заявка Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 ("Исламская восьмерка") все еще находится на рассмотрении.

Об этом Report сказали в секретариате D-8.

"Азербайджан является важной страной в мировом содружестве наций, имеет высокие экономические показатели. Есть надежда, что Азербайджан привнесет свой опыт и знания в организацию и укрепит ее, когда организация примет окончательное решение по заявке страны", - заявили в секретариате D-8.

Отметим, что в конце июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая с речью в режиме видеоконференции на 20-м заседании Совета министров D-8 в Бангладеш, поддержал заявку Азербайджана на вступление в D-8.

Также, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в D-8.

"Исламская восьмерка" (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества, в которой участвуют Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция. Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции "Сотрудничество в развитии".

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