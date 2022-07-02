О нас

Секретари Советов безопасности Организации тюркских государств встретились в Анкаре и Стамбуле

Секретари Советов безопасности Организации тюркских государств встретились в Анкаре и Стамбуле В Анкаре и Стамбуле (Турция) состоялись первые встречи секретарей советов безопасности государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
2 июля 2022 г. 00:15
Секретари Советов безопасности Организации тюркских государств встретились в Анкаре и Стамбуле

В Анкаре и Стамбуле (Турция) состоялись первые встречи секретарей советов безопасности государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, на встрече, состоявшейся с 29 июня по 1 июля, Азербайджан представляла делегация во главе с Секретарем Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым.

На заседаниях главы делегаций обсудили сотрудничество в военной, экономической, энергетической, транспортной сферах, в сфере продовольственной безопасности, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Состоялся обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в этом направлении, и было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между тюркскими государствами в этих сферах имеет важное значение.

Делегации, принятые Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, также встретились с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и руководством Организации национальной безопасности. Кроме того, делегации посетили компанию TÜSAŞ и ознакомились на месте с достижениями Турции в области оборонной промышленности.

Также делегации посетили новую штаб-квартиру ОГТ, расположенную в историческом здании в Стамбуле, и встретились с генеральным секретарем организации Багдадом Амраевым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk dövlətlərinin təhlükəsizlik şuralarının katibləri Ankara və İstanbulda bir araya gəliblər

Экслюзивные новости

Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi