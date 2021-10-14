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Секретари Совбезов Азербайджана и Турции обсудили Шушинскую декларацию

Секретари Совбезов Азербайджана и Турции обсудили Шушинскую декларацию Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов 13-14 октября по приглашению Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллы Гаджимуфтуоглу находился с официальным визитом в Анкаре.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 14:00
Секретари Совбезов Азербайджана и Турции обсудили Шушинскую декларацию
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Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов 13-14 октября по приглашению Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллы Гаджимуфтуоглу находился с официальным визитом в Анкаре.

Как сообщает Report, визит был осуществлен с целью развития сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран в соответствии с положениями Шушинской декларации, а также обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

На двусторонней встрече с Сейфуллой Гаджимуфтуоглу Рамиль Усубов отметил, что связи между дружественными и братскими странами в различных сферах, включая политическую, экономическую, правовую, а также сферу безопасности, находятся на самом высоком уровне. По его словам, эти отношения служат укреплению мира и спокойствия в регионе.

На встрече было особо подчеркнуто, что братские и дружеские отношения между президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят большой вклад в сотрудничество между двумя государствами.

Генерал-полковник Р. Усубов выделил особую роль решительной политической и моральной поддержки Турции в победе в Отечественной войне.

Были обсуждены ситуация и перспективы исполнения обязательств, вытекающих из Шушинской декларации от 15 июня 2021 года.

С. Гаджимуфтуоглу отметил, что данный визит внесет вклад в улучшение совместной деятельности двух братских стран в сфере безопасности.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

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Версия на английском языке ФотоSecretaries of Azerbaijani, Turkish Security Councils mull implementation of Shusha Declaration
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Təhlükəsizlik Şurası katibləri Şuşa Bəyannaməsinin icrasını müzakirə ediblər

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