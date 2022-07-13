Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана посетит Азербайджан

Спецпредставитель Верховного руководителя Ирана аятоллы Сеида Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 15 июля посетит Азербайджан.

Спецпредставитель Верховного руководителя Ирана аятоллы Сеида Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 15 июля посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Mehr.

Визит состоится по приглашению секретаря Совета нацбезопасности Азербайджана Рамиля Усубова.

В рамках визита Али Шамхани проведет ряд встреч с руководством Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться двусторонние отношения, последние события в регионе и мире.