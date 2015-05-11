Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России встретился с азербайджанскими ветеранами ВОВ.

Как сообщает Report, открывший встречу посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что сегодняшняя встреча символизирует важность вклада ветеранов. По словам посла, на данный момент в Азербайджане проживают 1291 участник боевых действий ВОВ. "Ветераны - это актив наших двусторонних отношений",- отметил В. Дорохин. В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, поприветствовав ветеранов, заявил, что в ходе визита в Баку уже провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла "конструктивно и полезно". В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития многостороннего сотрудничества.

Н. Патрушев также отметил роль ветеранов в победе над фашизмом, напомнив, какая колоссальная цена была отдана за победу в Великой Отечественной войне. По его словам, в войне погибли около 27 млн человек, поэтому очень важно, чтобы современная молодежь знала истину о тех событиях: "Мы не отрицаем участие и роль Великобритании, Франции, США. Мы им благодарны, однако их потери не сравнимы с нашими".

Далее Н. Патрушев вручил ветеранам почетные знаки Совета безопасности РФ за вклад в победу в ВОВ.