 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Секретарь Совета безопасности России провел в Баку консультации

    Обсуждены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом© scrf.gov.ru

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Баку встречу с руководителем Администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стороны обсудили борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом.

    "Рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.

    Подводя итоги консультаций, Патрушев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана отличаются продвинутым характером стратегического партнерства как по вопросам двусторонней, так и многосторонней повестки дня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi