Секретарь Совета безопасности России провел в Баку консультации

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Баку встречу с руководителем Администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стороны обсудили борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом.

"Рассмотрены вопросы региональной безопасности, совершенствования законодательной базы борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также тематика двустороннего сотрудничества в сфере международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Подводя итоги консультаций, Патрушев подчеркнул, что отношения России и Азербайджана отличаются продвинутым характером стратегического партнерства как по вопросам двусторонней, так и многосторонней повестки дня.