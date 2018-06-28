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    Секретарь Совбеза Кыргызстана обсудил в Баку предстоящий визит президента Азербайджана в Бишкек - ДОПОЛНЕНО

    Дамир Сагынбаев встретился с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев совершил визит в Азербайджан с целью участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня образования Вооруженных Сил, сообщает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана.

    В ходе визита в Баку секретарь Совета безопасности Кыргызстана встретился с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и предстоящий государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан.

    Д.Сагынбаев также провел двусторонние встречи с руководителями Генеральной прокуратуры, МВД, Государственной службой безопасности Азербайджана, в ходе которых были рассмотрены вопросы обмена необходимой информации между правоохранительными органами двух стран по вопросам противодействия проявлениям международного терроризма, экстремизма, незаконному обороту наркотиков.

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    По информации "Интерфакс", визит президента И.Алиева  в Кыргызстан состоится в сентябре и будет приурочен к участию в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). 

    Отметим, что согласно официальной информации, ССТГ пройдет в Чолпон-Ате 3 сентября. 

    В ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. 

    Саммит организации должен был пройти в Кыргызстане в сентябре 2016 года, но откладывался в течение двух лет.

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