Секретарь Совбеза Азербайджана: Это последний шанс Еревана

Президент Ильхам Алиев альтернативной версией прямого сухопутного коридора в Нахчыван доказал, что основным источником силы на Южном Кавказе является Азербайджан, и никакие препятствия не могут удержать его от своих целей. Наша страна может в очередной ра

"Президент Ильхам Алиев альтернативной версией прямого сухопутного коридора в Нахчыван доказал, что основным источником силы на Южном Кавказе является Азербайджан, и никакие препятствия не могут удержать его от своих целей. Наша страна может в очередной раз изолировать Армению от возможности участвовать в глобальных проектах. Это последний шанс Еревана, и оставшись в стороне от этого проекта, она потеряет свой единственный шанс избежать экономического и социального кризиса".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

"После подписания Арменией акта о капитуляции лидеры Азербайджана и Армении провели 7 встреч в реальном и онлайн-форматах по инициативе президентов России, Совета Евросоюза и Франции. Дело в том, что содержание переговоров и мирная повестка однозначно определяются господином Ильхамом Алиевым. По требованию Президента такие выражения, как "нагорно-карабахский конфликт" и "статус" больше не используются в переговорах.

Ильхам Алиев представил свои предложения по обеспечению мира, безопасности и развития в регионе: Содействие миру и доверию в регионе, выявление лиц, пропавших без вести в Первой карабахской войне, разминирование, открытие путей сообщения и транспорта, взаимное обеспечение вопросов таможенного и пограничного контроля, совместное создание платформы экономического сотрудничества и другие подобные вопросы являются важными темами переговоров.

Но сейчас первоначальная цель - начать переговоры по мирному соглашению и обсудить вопросы делимитации и демаркации границ. Состав соответствующей государственной комиссии уже утвержден обеими сторонами, и первое заседание прошло в приграничной зоне. Правда, Армения на несколько месяцев оттягивала встречу, уклонялась от переговоров, но в результате была вынуждена сесть за стол переговоров.

Следующий этап – открытие Зангезурского коридора, где Ереван уже теряет возможности создавать препятствия. Ключевую роль в этом процессе играет и высокое дипломатическое мастерство Президента. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Ираном по его инициативе, в 5 км к югу от ирано-армянской границы будет построен новый транспортный узел, соединяющий Восточный Зангезур и Нахчыван. Она будет состоять из железнодорожной ветки, многополосной автомагистрали, цифровой связи и других элементов, полностью игнорирует маневры Армении на Зангезурском коридоре. Правительство Армении считает, что оно должно иметь превосходящую позицию в отношении нового транспортного узла и должно диктовать свои условия. Однако наш Президент объявил, что этот транспортный узел будет сдан в эксплуатацию с географической разницей всего в 5 километров, и Армения в очередной раз ошиблась в своих расчетах", - сказал Рамиль Усубов.