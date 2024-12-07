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Дархан Кыдырали: Милли Меджлис внес вклад в обеспечение территориальной целостности Азербайджана

Дархан Кыдырали: Милли Меджлис внес вклад в обеспечение территориальной целостности Азербайджана Дархан Кыдырали: Милли Меджлис внес вклад в обеспечение территориальной целостности Азербайджана
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 13:37
Дархан Кыдырали: Милли Меджлис внес вклад в обеспечение территориальной целостности Азербайджана

Милли Меджлис внес свой вклад в обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

Об этом в комментарии Report сказал секретарь комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана Дархан Кыдырали, прибывший в Баку для участия в конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Кыдырали подчеркнул, что Милли Меджлис призвал народ к единству в период Отечественной войны.

Он добавил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном на государственном уровне расширяются, укрепляется сотрудничество парламентов. "Вместе мы создаем модульные законы в национальных комиссиях Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА). Группы дружбы работают активно", - сказал он.

Парламентарий также поздравил Азербайджан с успешным проведением глобальной климатической конференции COP29.

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Версия на английском языке Kazakhstani official: Milli Majlis contributed to ensuring Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan rəsmisi: Azərbaycan parlamenti Vətən müharibəsində xalqı birliyə dəvət edərək milli simasını göstərdi

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