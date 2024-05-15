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Сейсмослужбы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Сейсмослужбы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве
Внешняя политика
15 мая 2024 г. 14:51
Сейсмослужбы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Сейсмологические службы Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Документ подписан на встрече гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы Гурбана Йетирмишли с делегацией во главе с начальником Республиканского центра сейсмологического мониторинга МЧС Узбекистана Кахраманом Кучкаровым в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Йетирмишли отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает со многими сейсмоцентрами и намерен дальше расширять связи с Узбекистаном в этой области.

В свою очередь Кахраман Кучкаров отметил, что совместное сотрудничество с Азербайджаном полезно в плане обмена опытом и совместного участия в международных проектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla seysmologiya sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaq

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