Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

Общая религия и история народов Ирана и Азербайджана, а также существующие между нашими народами неразрывные узы создали в нынешнюю новую эру крепкий фундамент и прочные основы для отношений между двумя странами. Опираясь на эти узы между нашими народами, Исламская Республика Иран с момента обретения Азербайджанской Республикой независимости всегда прилагала усилия для расширения двусторонних отношений во всех сферах в рамках взаимных интересов.

Отрадно, что после прекращения оккупации территорий Азербайджанской Республики возможности и сферы сотрудничества двух стран стали еще шире. Надеюсь, что в результате усилий обеих сторон эти возможности будут использованы в соответствии со взаимными интересами и пожеланиями народов двух стран.

Подчеркивая в заключение важное место Азербайджанской Республики во внешней политике Исламской Республики Иран, хочу отметить, что прилагаю усилия, направленные на развитие добрососедских отношений с братской Азербайджанской Республикой.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, желаю всему народу Азербайджанской Республики удачи и хороших дней".