Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.
Общая религия и история народов Ирана и Азербайджана, а также существующие между нашими народами неразрывные узы создали в нынешнюю новую эру крепкий фундамент и прочные основы для отношений между двумя странами. Опираясь на эти узы между нашими народами, Исламская Республика Иран с момента обретения Азербайджанской Республикой независимости всегда прилагала усилия для расширения двусторонних отношений во всех сферах в рамках взаимных интересов.
Отрадно, что после прекращения оккупации территорий Азербайджанской Республики возможности и сферы сотрудничества двух стран стали еще шире. Надеюсь, что в результате усилий обеих сторон эти возможности будут использованы в соответствии со взаимными интересами и пожеланиями народов двух стран.
Подчеркивая в заключение важное место Азербайджанской Республики во внешней политике Исламской Республики Иран, хочу отметить, что прилагаю усилия, направленные на развитие добрососедских отношений с братской Азербайджанской Республикой.
Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, желаю всему народу Азербайджанской Республики удачи и хороших дней".