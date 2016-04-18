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    Сегодня в Страсбурге начинает работу весенняя сессия ПАСЕ

    Депутаты обсудят вопрос внесения в повестку обсуждений касательно эскалации насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня очередная весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начнет свою работу  в Страсбурге. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в первый день работы сессии депутаты обсудят вопрос внесения в повестку обсуждений касательно эскалации насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

    Также  будут обсуждены такие  вопросы, как миграционный кризис в Европе, вынужденная миграция и ее последствия и вызовы, ситуация с правами беженцев, конфликт в Украине, состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ); комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс представит свой ежегодный доклад.

    В ходе сессии состоятся выступления: 19 апреля - премьер-министра Турции Ахмеда Давудоглу и председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера; 20 апреля - президента Австрии Хайнца Фишера, 21 апреля - премьер-министра Грузии Григория Квирикашвили.

    Cессия ПАСЕ  завершит работу 22 апреля. 

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