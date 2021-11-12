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Сегодня в Стамбуле состоится саммит Тюркского совета

Сегодня в Стамбуле состоится саммит Тюркского совета Сегодня, 12 ноября лидеры стран Тюркского совета встретятся в Стамбуле.
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 00:45
Сегодня в Стамбуле состоится саммит Тюркского совета

Сегодня, 12 ноября лидеры стран Тюркского совета встретятся в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении организации.

Так, в саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев также будут среди участников встречи, которая пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе 8-го саммита Тюркского совета, организованного под девизом “Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху”, лидеры обсудят широкий спектр актуальных вопросов повестки дня.

По итогам саммита лидеры подпишут “Стамбульскую декларацию”. Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции.

В преддверии форума министры иностранных дел стран-членов Тюркского совета встретятся в четверг в Стамбуле для окончательной доработки пунктов повестки дня и документов, которые планируется подписать.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İstanbulda Türk Şurasının Zirvə toplantısı keçiriləcək

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