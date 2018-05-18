Сегодня в Стамбуле состоится чрезвычайный саммит ОИС

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле состоится чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, саммит пройдет по инициативе Турции - действующего председателя ОИС.

На заседании ожидается участие представителей более 40 государств, входящих в организацию.

Было отмечено, что на саммите примут участие президенты 13 стран, вице-президенты 2 государств, заместители премьер-министров 3 стран,заместители министров иностранных дел 12 государств. Кроме того, на заседании 11 стран будут представлены на уровне послов и представителей дипломатической миссии.

В саммите примут участие премьер-министр Палестины Рами Хамдалла, король Иордании Абдалла II, президент Афганистана Ашраф Гани, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, президенты Ирана и Мавритании - Хасан Роухани и Мухаммед Ульд Абдулазиз.

Азербайджан на мероприятии представит министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Будут обсуждены вопросы переноса посольства США в Израиле в Иерусалим и происходящие после этого события в Палестине.

Отметим, что 14 мая в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. Тысячи палестинцев в секторе Газа провели акцию протеста. В результате обстрела израильской армии погибли 62 палестинцев, более 3000 получили ранения.