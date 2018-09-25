Сегодня в штаб-квартире ООН начинается общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генассамблеи

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинаются общие прения в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, перед ее участниками выступят более 120 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов.

Перед началом общих прений генеральный секретарь ООН представит свой ежегодный доклад о работе организации.

В соответствии с давней традицией, первыми 25 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи к присутствующим обратятся президенты Бразилии Мишел Темер и США Дональд Трамп.

После Трампа выступит президент Эквадора Ленин Морено Гарсес, а за ним президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В списке выступающих за сегодняшний день также значатся также президенты Руанды, Мексики, Франции, Республики Сейшельские Острова, Перу, Ирана, Финляндии. Хорватии, Того и Южно-Африканской Республики, а также король Иордании и эмир Катара. Во второй половине дня среди выступающих - президенты Египта и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении.

Во вторник на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН начнутся Дни международных договоров. Государства-члены ООН смогут воспользоваться этой возможностью для того, чтобы присоединиться к многосторонним международным соглашениям.

Напомним, на открытии сессии Генассамблеи ООН принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Общеполитическая дискуссия завершится 1 октября.