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Заседание СМИД СНГ состоится сегодня в Москве

Заседание СМИД СНГ состоится сегодня в Москве Азербайджан на заседании представит глава МИД Джейхун Байрамов
Внешняя политика
2 апреля 2021 г. 09:19
Заседание СМИД СНГ состоится сегодня в Москве
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Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь. Как сообщает Report cо ссылкой на исполнительный комитет СНГ, впервые с октября 2019 года встреча пройдет в очном формате.

Планируется, что министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят ход выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ и реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества в 2020 году.

Кроме того, министры предварительно согласуют документы, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Два документа, проекты которых вносятся на согласование СМИД, в последующем будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Ожидается, что на заседании будут утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий – развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.

Напомним, Джейхун Байрамов накануне отправился в Москву, для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СМИД СНГ).

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