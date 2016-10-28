Сегодня в Минске открывается заседание Совета глав правительств СНГ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Cегодня в Минске пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, на заседании планируется рассмотреть более 20 проектов документов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества по приоритетным направлениям деятельности СНГ.

Отмечается, что основное внимание планируется уделить вопросам экономического взаимодействия. В частности, будет обсужден ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли и прогноз производства и потребления энергоресурсов на период до 2030 года, вопросы, касающиеся сотрудничества в финансово-экономической сфере, формирования и развития рынка интеллектуальной собственности.

На заседании СГП планируется также рассмотреть ряд важных документов в гуманитарной сфере.

Планируется также принять решения об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества и о ее финансировании в 2017 году.

Кроме того, главы правительств рассмотрят ряд бюджетно-финансовых вопросов и наметят дату и место своей следующей встречи.