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Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении

Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении Сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
6 апреля 2022 г. 10:21
Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении

Сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как сообщает Report, переговоры пройдут по инициативе президента Совета ЕС.

Как ожидается, в ходе сегодняшней встречи продолжится обсуждение перспектив мирного соглашения.

На прошлой неделе в Брюсселе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили подготовку к встрече главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении 6 апреля.

В ходе предметных обсуждений Хикмет Гаджиев и Армен Григорян рассмотрели ряд вопросов, таких как политическая ситуация и ситуация в области безопасности между Азербайджаном и Арменией, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран в Брюсселе 14 декабря 2021 года.

31 марта на встрече с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рао президент Ильхам Алиев выразил надежду, что встреча с премьер-министром Армении в Брюсселе будет плодотворной.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev, Nikol Pashinyan to meet in Brussels today  
Версия на азербайджанском языке Bu gün Brüsseldə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında görüş olacaq

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