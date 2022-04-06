Сегодня в Брюсселе состоится встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении

Сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как сообщает Report, переговоры пройдут по инициативе президента Совета ЕС.

Как ожидается, в ходе сегодняшней встречи продолжится обсуждение перспектив мирного соглашения.

На прошлой неделе в Брюсселе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили подготовку к встрече главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении 6 апреля.

В ходе предметных обсуждений Хикмет Гаджиев и Армен Григорян рассмотрели ряд вопросов, таких как политическая ситуация и ситуация в области безопасности между Азербайджаном и Арменией, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран в Брюсселе 14 декабря 2021 года.

31 марта на встрече с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рао президент Ильхам Алиев выразил надежду, что встреча с премьер-министром Армении в Брюсселе будет плодотворной.