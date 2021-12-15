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Сегодня в Брюсселе состоится VI Саммит "Восточного партнерства"

Сегодня в Брюсселе состоится VI Саммит "Восточного партнерства" 09:59 Сегодня в столице Бельгии Брюсселе состоится VI саммит программы Европейского Союза "Восточное партнерство".
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 10:19
Сегодня в Брюсселе состоится VI Саммит Восточного партнерства
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Сегодня в столице Бельгии Брюсселе состоится VI саммит программы Европейского Союза "Восточное партнерство".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите.

Как сообщил журналистам представитель ЕС, в повестку саммита включены вопросы, связанные с борьбой с пандемией коронавируса, реформами в странах "Восточного партнерства" и приверженностью ЕС программе. Ожидается, что лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе на границе с Украиной, Беларусью, а также Карабах.

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Версия на английском языке Brussels to host 6th Eastern Partnership summit 
Версия на азербайджанском языке Bu gün Brüsseldə “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramının VI sammiti keçiriləcək

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