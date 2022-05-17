Сегодня в Баку пройдет третья конференция ПА ОЭС

Сегодня в Баку пройдет третья Генеральная конференция Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПАСЕ).

Сегодня в Баку пройдет Третья общая конференция Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие делегации во главе с главами парламентов Азербайджана, Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Сначала участники встретятся с Исполнительным советом Парламентской Ассамблеи ОЭС, а затем с ее комитетами по торговле, экономическому сотрудничеству, коммуникации и координации, а также комитетом по делам женщин, молодежи и культуры.

Заседание пройдет на тему "Сотрудничество в постпандемийный период: предстоящие вызовы и возможности".