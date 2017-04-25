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    Сегодня в Баку проходит первый раунд переговоров касательно нового соглашения между Азербайджаном и ЕС

    Для участия в переговорах в Азербайджан прибыла делегация ЕС во главе с Люком Девином

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит первый раунд переговоров касательно нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, для участия в переговорах в Азербайджан прибыла  делегация ЕС во главе с директором по вопросам "Восточного партнерства", сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.

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