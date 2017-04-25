Сегодня в Баку проходит первый раунд переговоров касательно нового соглашения между Азербайджаном и ЕС

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит первый раунд переговоров касательно нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, для участия в переговорах в Азербайджан прибыла делегация ЕС во главе с директором по вопросам "Восточного партнерства", сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.